Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato durante la presentazione del nuovo acquisto Pierre-Emerick Aubameyang, sondato anche dalla Juve durante il mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni sull'attaccante ex Arsenal: "Ha mostrato grande voglia di venire al Barcellona e per questo siamo molto grati. Tutti hanno svolto un lavoro straordinario, dalla famiglia agli agenti fino ai nostri dirigenti. Sono molto orgoglioso del nostro reparto sportivo e finanziario. Ringrazio Deco, che è stato prezioso. Abbiamo fatto un buon mercato, sono sicuro che gli innesti rafforzeranno la squadra. Auba sarà con noi per la prossima stagione e altri anni. Ci regalerà momenti di gioia".