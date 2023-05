@lapoelkann_ cosa pensi delle parole gravi di Evelina Christillin, membro Uefa? — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 24, 2023

. Il fratello di John, grande tifoso bianconero, si è lanciato sui social in un durissimo attacco contro Evelina, che nei giorni scorsi ha alluso alla possibilità che la venga esclusa dalle Coppe europee alla luce delle ultime vicende giudiziarie, ricordando come i rapporti tra il club e lanon siano particolarmente idilliaci per via della questione della. Christillin, membro aggiuntivo UEFA nel consiglio della FIFA, ha poi rilasciato ulteriori dichiarazioni poco fa dicendosi favorevole a continuare il rapporto con Massimiliano, sottolineando la bravura e la tenacia del tecnico in quello che ha definito un annus horribilis, per poi sostenere che mandarlo via ora sarebbe un gesto ingrato e ingiusto."È grottesca per me, è una senza anima e senza dignità, è VERGOGNOSA, un'ARRAMPICATRICE SOCIALE. POVERA DONNA". Queste le parole di Lapo Elkann in un confronto social con alcuni tifosi bianconeri, durante il quale ha poi rincarato la dose con un ulteriore commento che non lascia spazio a interpretazioni: "La asfaltiamo. Senza Dignità".