Lapoin difesa di Max. Su Twitter ha scritto: "lasciatelo in pace che vi piaccia ho meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra la stagione non è finita i conti si fanno a fine stagione che vi piaccia ho meno non è giusto mettere tutte le colpe su di lui".E ancora: "Allegri e Tutta la Juventus dai giocatori a Tutti credo e crediamo in voi dovete VINCERE domani per i colori che portate sulla Nostra Amata maglia della Juventus. Tornate Vincenti". Chiudendo con: "La dirigenza e seria e fa un lavoro duro in un momento in cui ci attaccano tutti". Insomma, dopo "Vergognatevi" di qualche giorno fa, subito ritirato e spiegato, un messaggio di sostegno da parte di Lapo.