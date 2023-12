Nel corso di un'intervista al canale Twitch della IFS TV,ha condiviso anche un aneddoto su Pauldurante la sua esperienza alla. Ecco le sue parole: "Ricordo bene che abbiamo vinto una partita contro il Sassuolo fuori casa. Pogba ascoltava musica con le cuffie, ma con un volume talmente alto che si sentiva in tutto lo spogliatoio. Il giorno dopogli inflisse una multa di 20mila euro, nonostante avesse segnato un gol strepitoso. Una cosa che in Brasile non accadrebbe mai".