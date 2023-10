Nella sua sessione di domande e risposte con un gruppo di piccoli tifosi della, Wojciechha rivelato un aneddoto in merito ai consigli che ha ricevuto per svolgere al meglio il suo ruolo di. Ecco le sue parole: "Non avere paura, anche se da giovane hai paura dei tiri forti. Farà male tante volte, ma per poco tempo. All’inizio avevo paura del pallone, il mio preparatore diceva: "Meglio il naso rosso che un gol preso". Bisogna trovare la gioia nelle cose che facciamo".