- "Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, il primo molto contratto, lento. Forse abbiamo un po' risentito anche della prima in casa, volevamo spaccare il mondo e non è andata così. Ma abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, peccato per il gol annullato a Dusan al 51esimo, era molto importante. Con il tempo ci siamo sciolti.- Abbiamo rischiato perché abbiamo cercato di vincerla, volevamo vincerla e lo sapevamo, questa era la risposta da dare ai nostri giocatori. E' un buon punto, siamo contenti della squadra, lavoriamo bene e stiamo facendo anche carichi pesanti. Oggi nel secondo tempo mi è sembrato che la gamba andasse bene. Pogba ha dato una bella palla a Iling per il gol, nel secondo tempo abbiamo messo a rischio il pari ma solo perché volevamo vincere a tutti i costi.Faccio come Thiago Motta, non commento. Se no parliamo tutti. C'è un arbitro che decide, io a favore e a sfavore non commento, come sempre. E andiamo avanti.Abbiamo mosso poco il pallone velocemente, ci prendevano a uomo, ci accentravamo troppo nel primo tempo, sono d'accordo.VLAHOVIC - Pazzini era molto forte, Dusan oggi ha fatto due gol, poi uno gliel'hanno annullato. Poi si è fatto vedere, ha fatto una buona partita. Sta crescendo, sta meglio fisicamente e come sa Pazzini quando un attaccante fa gol sta meglio. E' stato anche meglio fisicamente, l'anno scorso aveva il problema al pube, anche quest'anno all'inizio, ma ora lo vedo crescere atleticamente e mentalmente".