Marcoha parlato ai microfoni di Mediaset dopo- "Era una partita importante, avevamo tanti ragazzi, siamo contenti perchè la Coppa Italia è un obiettivo. Peccato per il gol preso, dovevamo stare più attenti. Allegri? Sicuramente sarà soddisfatto, come tutti".- "Siamo stati perfetti, Chiesa è entrato al momento giusto e abbiamo vinto... Ai supplementari non ci siamo andati, era il momento giusto per farli entrare. Magari potevano entrare un po' prima ma sapevamo che potevano darci tanto e così è stato".- "Fagioli e Miretti hanno fatto già tante partite, anche Iling... Sono già pronti, hanno dimostrato di starci benissimo tra i grandi, hanno dato freschezza, corsa e qualità tecnica".