Dopoil vice di Massimiliano, Marco, ha parlato anche ai microfoni della Domenica Sportiva sulla Rai. Ecco il suo commento: "Allegri sta bene, ha avuto un piccolo affaticamento, ogni tanto vuole fare apparire anche me (sorride, ndr.). Passo indietro rispetto a Udine? No, non sono d'accordo, lui era contento a fine partita perché la squadra ha fatto un ottimo secondo tempo e poteva fare meglio il primo, abbiamo mosso poco velocemente la palla, dovevamo arrivare di più sugli esterni e loro si chiudevano molto bene".Sulle polemiche arbitrali: "Non mi sembra giusto parlarne nè a favore nè a sfavore, ci sono stati anche degli episodi nostri che potevamo commentare ma noi accettiamo sempre le decisioni dell'arbitro.? È una delle belle notizie, oltre il secondo tempo in cui la squadra ha messo il cuore. Paul sta crescendo di condizione, speriamo che quel ginocchio lo lasci in pace e possa allenarsi con noi. Deve crescere di condizione ma quando starà bene ci darà una grossa mano come tutti gli altri".