Sulla panchina della Juventus a Monza ci sarà Marco Landucci. Max Allegri è squalificato e sarà in tribuna, lasciando spazio al suo vice, i cui precedenti sono incoraggianti: due gare l’anno scorso e ein plein ottenuto: due vittorie su due, con grandi goleade. A Roma, il 9 gennaio, un 3-4 in rimonta, e poi nove giorni dopo, in Juventus-Sampdoria, ottavo di di Coppa Italia, un netto 4-1.