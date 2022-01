Il vice di Massimiliano Allegri Marco Landucci ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro la Sampdoria in Coppa Italia.

Ecco le sue dichiarazioni: "L'obiettivo era quello di passare il turno con una partita seria. Abbiamo preparato la gara per caricare la squadra in questo modo e fare una partita propositiva. I ragazzi sono stati bravi, la Sampdoria è un’ottima squadra. C’era un po’ di mortorio con poca gente, abbiamo riscaldato l’ambiente con Paulo che ha alzato l’attenzione. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, come nelle ultime partite. Le distrazioni capitano, abbiamo fatto il 2-0 e forse ci siamo rilassati un attimo e abbiamo sbagliato. Per fortuna abbiamo segnato il terzo e la partita si è messa in discesa".

Sui singoli: "Rabiot ha fatto una partita importante, Dybala e Morata sono due grandi giocatori. Alvaro sta facendo bene, siamo contenti. Paulo è stato frenato dagli infortuni, ha saltato alcune partite e non ha trovato continuità, ma è stato bravo a concedere il rigore a Morata. La squadra sta crescendo, loro hanno fatto molto bene".

Infine, su Allegri: "Ha un pregio, non si abbatte mai né quando le cose sono difficili né quando vanno bene. Tiene sempre un comportamento standard e cerca di sfruttare questa dote. A noi piace ridere e scherzare ogni tanto, siamo toscani… Lui sta bene sulle due fasi, ma meglio quando vinciamo le partite".