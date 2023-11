La Serie A, dopo dodici giornate, si distingue come il torneo con il maggior divario tra la prima e la terza posizione, con un notevole scarto di otto punti tra i primi due gradini del podio. Questo contrasta significativamente con le altre leghe europee, dove la differenza è di più di mezzo punto a partita: sette in Bundesliga, quattro in Liga, tre in Ligue 1 e appena uno in Premier League.In questo contesto, sorge spontanea la domanda: la lotta per il titolo sarà esclusivamente tra Juventus e Inter, che si confronteranno domenica a Torino, oppure Milan e Napoli potranno rientrare in corsa?Secondo quanto suggerito dal Corriere della Sera, per il- attualmente a -10 dalla vetta - le risposte giungeranno presto, con gli imminenti scontri controe la. Anche il, in un momento di flessione nelle ultime settimane, dovrà trovare risposte decisive, affrontando la Fiorentina in campionato e poi affrontando un cruciale match di Champions League contro il Borussia Dortmund.