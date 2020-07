Nonostante la Juventus abbia preso Arthur, il mercato a centrocampo non finisce. Nelle idee di Sarri rimanere sempre quel regista da 150 palloni, cosa che non è riuscita a fare Pjanic. Il profilo ideale è quello che risponde a Jorginho del Chelsea, pallino del tecnico toscano, del quale ha parlato il tecnico dei Blues Frank Lampard al termine del match vinto contro il Watford: “Jorginho? Fa parte del progetto”. Parole di chiusura dunque dell’allenatore inglese per la partenza del centrocampista azzurro, su cui comunque la Juve mantiene il suo gradimento.