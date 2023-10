Nella loro intervista doppia con DAZN, Timothye Westonhanno raccontato anche le loro abitudini dopo gli allenamenti con la. "Torino è bella, ma non siamo stati da nessuna parte. Dopo l'allenamento a essere onesti stiamo spesso a casa, ci rilassiamo" ha rivelato il classe 2000, a cui ha fatto eco l'ex Schalke 04: "A lui piace dormire, torna dall'allenamento e va a letto. Io... più o meno uguale. Ma quando vado in città o in posti come questo (il bowling, ndr.), certe volte mi piacerebbe farlo in modo normale e starmene da solo. In America è molto più facile, se stai nella comunità calcistica ti riconosceranno, anche se lì seguono più basket e football, ma se vai in un ristorante di lusso o simili potresti beccare Jay-Z seduto vicino a te. E allora sì non sei nessuno, o meglio non sei così conosciuto".