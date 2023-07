Come racconta Gazzetta, la Juventus ha arruolato Cristiano, il d.s. dello storico tricolore del Napoli, con l’obiettivo di applicare in bianconero – e assieme al braccio destro Giovanni Manna - la formula scudetto testata con successo in azzurro. Vendere bene, anche a costo di scelte impopolari. E acquistare meglio. Come direbbe Giuntoli: "Un occhio alla competitività e alla storia della Juve, che impone di tornare a primeggiare in Italia e nel mondo. E un occhio ai conti: dobbiamo dargli una aggiustatina e non è un segreto.. La competitività si ottiene con talento, gioventù ed esperienza. Queste tre cose vanno miscelate per creare nel tempo un percorso virtuoso".