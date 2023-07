L'annullamento dell'amichevole statunitense traoriginariamente in programma nella notte, a causa di unche ha colpito diversi giocatori della rosa blaugrana, ha subito scatenato le ironie dei tifosi bianconeri. Pochi istanti dopo la diffusione della notizia, infatti, i social hanno iniziato a riempirsi di meme, simpatiche battute e spassose "ricostruzioni" dell'accaduto, che in molti - ovviamente scherzando - hanno attribuito a una sola persona: Massimiliano, che avrebbe architettato il tutto per... non far sfigurare la sua Juve alla prima uscita di questa calda estate.