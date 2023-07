Secondo Sky Sport, l'amichevole tracancellata per via di un virus intestinale che ha colpito diversi giocatori blaugrana non verrà riprogrammata. La squadra bianconera resterà in California per allenarsi - nello specifico al Levi's Stadium di- e anticiperà il volo per, inizialmente previsto dopo la gara contro la formazione di Xavi. Le prossime tappe della tournée americana, salvo ulteriori cambiamenti, prevedono ora un incontro con ila Carson (il 28 luglio alle 4.30, ora italiana) e a seguire con ila Orlando, in Florida (il 3 agosto all'1.30).