La visione di Massimiliano, sullo stato delle cose, sulle forze in campo,. Così come emerge il non detto, quello che preferirebbe tenersi per sé e non esternare, almeno a parole., perché uno sarebbe decisamente più avanti dell’altro. Uno è quello dell’: squadra attrezzata per vincere, esperta, la compagine sulle cui spalle c’è tutta la pressione per la partita di domenica sera. Dall’altra parte c’è la, decisamente più indietro, sempre per restare a quanto detto da Massimiliano Allegri. Insomma, l’obiettivo resta sempre quello del quarto posto, senza fare voli pindarici.E poi c’è una frase ripetuta più volte: “”. Ad un certo punto, però, un sorrisino spunta sulla faccia del tecnico livornese, un gesto che vale più di mille parole. È vero, c’è la consapevolezza di avere qualcosa in meno rispetto ai nerazzurri; ma l’ambizione, il sogno, è diche in fondo alla via, sul traguardo, vede il ventesimo scudetto. Un tiro mancino che, se dovesse riuscire, accorcerebbe nettamente le distanze e riscriverebbe gli obiettivi.