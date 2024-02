Cristiano Giuntoli continua sempre a lavorare sotto traccia su diversi obiettivi di mercato e molte delle preferenze portano a Bologna. Oltre ai già noti Thiago Motta e Zirkzee infatti, da tempo i bianconeri hanno messo gli occhi anche su Riccardo Calafiori. L'intenzione sarebbe quella di arrivare al giocatore per rimpiazzare il vuoto che verrà lasciato da Alex Sandro, ma in queste ore sarebbe spuntato fuori il nome anche di una valida alternativa all'ex giallorosso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, la Juve starebbe continuando a tenere sotto osservazione il profilo di Reinildo.