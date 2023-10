Tutto pronto all'Allianz Stadium per la sfida tra Juventus e Verona. Il fattore casalingo sta tornando ad essere importante per i bianconeri, che hanno ottenuto 10 punti su 12 disponibili fino a qui. In generale, come scrive la Gazzetta dello Sport, il club bianconero da quando è stato inaugurato il nuovo impianto vanta 183 vittorie su 232 gare, con un'incredibile percentuale di successo del 78,8%. Il record fu nella stagione 2013/2014, dove la Juve vinse tutte le 19 partite casalinghe in campionato.