Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'allenatore delMladenha parlato del prossimo acquisto dellaVasilje, con qualche paragone utile per raccontarne le qualità. Ecco il suo commento: "Difficile dire un solo nome. Lui ha tante doti, un po’ quelle di un calciatore, un po’ di un altro o di altri ancora. È un centrocampista duttile, eclettico. Per me un misto frae anche un ex juventino: il mio connazionale “Vlado”, elemento tatticamente e strategicamente molto importante per i trionfi di Lippi".