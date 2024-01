Laha inaugurato il nuovo anno con il suo primo allenamento sotto la guida di, conclusosi nel pomeriggio. La sessione di lavoro è stata caratterizzata da esercizi aerobici senza palla, mirati a ritrovare la forma fisica dopo lo scarico post Roma. Domani la squadra è organizzata per unAlex Sandro e Kean continuano il lavoro a parte, mentre De Sciglio ha proseguito il suo programma personalizzato, ma oggi è stato in campo per una parte insieme al resto del gruppo. L'inizio dell'anno promette un impegno costante e determinato per la Juventus, con Allegri ai comandi e l'obiettivo di sempre: desiderare qualcosa di importante.