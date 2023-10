È iniziata la lunga settimana di passione di passione per Torino, la settimana in cui il capoluogo piemontese si divide in previsione del Derby della Mole. La stracittadina si giocherà sabato e sarà uno snodo fondamentale per la, per capire lo stato di forma e cosa la squadra bianconera vuole essere da grande. Messo alle spalle il pareggio contro l'Atalanta, Massimilianoprepara il match contro ildi Juric.12:25 - Kostic assente per un piccolo fastidio alla caviglia sinistra che non dovrebbe impedirgli di allenarsi domani12:20 - Allenamento finito ora sessione di autografi. Mentre Vlahovic inizia ora ad allenarsi su un altro campo: per lui corse con il preparatore12:14 - Ancora a segno Kean12:10 - Pallonetto delizioso di Miretti, nel frattempo la squadra con la pettorina si schiera con una difesa a 4: Weah, Bremer, Danilo, Cambiaso, davanti: McKennie, Locatelli, Rabiot e Yildiz dietro Kean e Chiesa12:05 - Allenamento finito per Fagioli e Milik11:53 - 2 a 0 per la squadra con la pettorina: gol di Chiesa e Kean11:50 - Altra partitella a campo ulteriormente ridotto. Pettorina: Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Rabiot; Chiesa, Kean. Senza pettorina: Perin; Domanico, Bremer, Huijsen; Iling, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Yildiz, Cambiaso; Vacca, Milik.11:44 - Percussione di Rabiot per Kean che scheggia il palo11:42 - Imbucata di Nicolussi per Chiesa che con lo scavetto va vicino al gol: ancora 0-011:40 - Allegri, quando non particolarmente convinto, ferma il gioco per dare indicazioni11:30 - Partitella a campo ridotto. Per i senza pettorina (3-5-2): Pinsoglio; Huijsen, Bremer, Domanico; Cambiaso, Yildiz, Fagioli, Miretti, McKennie; Vacca, Milik. Con Pettorina (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Weah, Nicolussi, Locatelli, Rabiot, Iling; Chiesa, Kean11:20 - Dopo il riscaldamento, esercizi di possesso palla11:15 - Lavoro personalizzato per Dusan Vlahovic11:10 - Tra i giovani aggregati (dall'Under 19) c'è Filippo Grosso, figlio di Fabio Grosso, Domanico e Vacca11:05 - Primi esercizi di riscaldamento per il gruppo, guidano le file: Rabiot, McKennie, Danilo e Rugani. A bordocampo é presente Maurizio Scanavino11:00 - Via all'allenamento, c'è Milik in gruppo, assente Vlahovic