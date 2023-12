Archiviata Genova e il pareggio beffardo di Marassi, latorna in campo. Giornata di allenamenti tra le mura della Continassa per la squadra bianconera che ieri sera ha incassato il +4 in classifica dall'Inter ma che, adesso, deve solo pensare a sé stessa.E Si parte da questa mattina, dall'allenamento aperto di fronte a stampa e tifosi, per preparare il prossimo impegno contro il Frosinone, in programma sabato 23 dicembre alle 12:30.12:35 - Inizia una partitella con 6 porticine. Prima di cominciare Magnanelli: "3 tocchi, qualità e ritmo"12:28 - Mentre la squadra prosegue negli esercizi di possesso per poi andare alal conclusione, a bordocampo Allegri é a colloquio con Maurizio Scanavino12:22 - Rabiot in palestra. Kostic sta smaltendo una botta presa contro un cartellone pubblicitario a Genoa-Juve12:20 - Lavoro a parte per Kostic che si é staccato dal gruppo (ora impegnato in esercizi di possesso palla) e su un altro campo corre seguito da un preparatore12:10 - Non c'è Rabiot in campo12:00 - Via all'allenamento, iniziano gli esercizi di riscaldamento11:40 - In campo i Next Gen aggregati Perotti e Valdesi, la squadra deve ancora scendere sul terreno di gioco