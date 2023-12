Laapre le porte della Continassa per un allenamento aperto a stampa e tifosi. Primo passo, per la squadra di, in avvicinamento al big match contro ildi venerdì sera.13:12 - Allenamento finito13:06 - Sessione finale di tiri con Vlahovic, Milik e Kean13:02 - Prove dal dischetto per Vlahovic. Fa 5 gol su 6 entativi, uno lo para Pinsoglio13:00 - Triplice fischio della partite, ma prima: grande stop volante di Kean - come nel Derby della MOle - e palla che si infila all'angolino13:00 - Mancino all'incrocio, gol di Cerri12:56 - Giocata di Fagioli sottolineata dagli applausi del pubblico12:55 - Vlahovic scatenato, stop al limite e palla che bacia la traversa prima di entrare in rete: è tripletta12:53 - In spaccata, gol di Milik12:51 - Partecipa alla festa anche Miretti, tiro dalla distanza e gol12:51 - Ancora Vlahovic! Imbucata di Danilo, lui salta Szczesny e fa doppietta12:46 - Contatto di gioco, Kean resta a terra ed entra lo staff sanitario. Un paio di minuti per riprendersi, poi Kean é tornato a giocare12:43 - Pareggia i conti Vlahovic, dribbling in are a saltarne due e conclusione in rete12:41 - Gol di Milik, 1 a 0 per i bianchi12:40 - Inizia la partitella. Senza pettorina: Szczesny, Mulazzi, Citi, Maressa, Iling, Fagioli, Milik, Cerri. Con pettorina: Perin, Perotti, Danilo, Doratiotto, Miretti, Vladesi, Vlahovic, Kean12:30 - È arrivata parte della dirigenza. Si vede Cristiano Giuntoli, Cherubini a colloquio con Rabiot che finisce il suo allenamento12:26 - I giocatori con maggior minutaggio a Monza, proseguono l'allenamento a parte con lavori di scarico. Gatti, Cambiaso, Kostic, Chiesa, Nicolussi, McKennie, Rabiot, Bremer. Sul campo principale, invece, esercizi specifici per andare al cross e a colpire dentro l'area12:15 - Si uniscono al gruppo i Next Gen: Maressa, Citi, Valdesi, Doratiotto, Perotti, Cerri, Mulazzi. Per loro riscaldamento, in vista della partitella12:10 - "Ritmo e qualità", Magnanelli incita la squadra durante il possesso palla12:05 - Rugani non si allena per un'influenza. Alex Sandro, dopo alcune corse, rientra verso gli spogliatoi. Continua a lavorare a parte Locatelli, mentre a bordocampo esercizi di riscaldamento per Mulazzi. La squadra prosegue nel possesso palla11:59 - Locatelli si unisce ad Alex Sandro nel lavoro differenziato, mentre la squadra allena il possesso palla11:54 - La lista degli assenti dall'allenamento: Rugani, Nonge, Yildiz, Huijsen, Weah. C'è Chiesa11:52 - L'allenamento prosegue con esercizi palla al piede, Alex Sandro si stacca e corre a parte su un altro campo11:43 - Proseguono le classiche corse di riscaldamento11:40 - Primi esercizi di corsa, via all'allenamento11:39 - All'ingresso in campo, applausi dagli spalti e applausi della squadra ai tifosi11:35 - Mentre si attende l'entrata in campo dei giocatori, inizia a popolarsi la tribuna: tra 200 e 300 le presenze