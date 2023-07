Tutti, o quasi, in campo per l'allenamento sostitutivo della partita contro il Barcellona, in programma alle 4.30 italiane, ma saltata a causa di una gastroenterite virale nel club blaugrana. Così, la Juve si è allenata sul campo: tutti ad eccezione del Polpo, di McKennie, Milik, Huijsen e Dusan Vlahovic, che ha assistito al lavoro dei compagni da bordocampo. Sono piaciuti molto Federico Chiesa, sembrato in palla e reattivo, oltre a Yildiz e Bremer. Così la Juventus è ripartita da Los Angeles per continuare la preparazione e avvicinarsi davvero ai primi impegni.NELLA NOSTRA GALLERY FOTO E VIDEO