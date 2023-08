L'allarme. Le offerte dall’Arabia Saudita continuano e finiscono per ricadere anche sulla Juventus. Sì, perché il possibile addio di Momo Salah al Liverpool - per una maxi offerta dell’Al-Ittihad - apre a un nuovo domino di giocatori, con i Reds che hanno iniziato a sondare il mercato degli esterni offensivi, individuando tre obiettivi che presto potrebbero diventare sensibili: Sané del Bayern Monaco, Adeyemi del Borussia Dortmund e… Federicodella Juventus. Il primo e il terzo sono i nomi caldissimi su cui è concentrata l'attenzione del club inglese e presto potrebbe tornare a bussare alla porta della Continassa. E la Juve? Allegri vorrebbe trattenere la sua “nuova” seconda punta, ma è evidente chei bilanci del club indurrebbero Giuntoli ad accettare. Base di partenza: 60 milioni, non di meno.- Possibile rinunciare a Chiesa? Dopo la versione vista a Udine, in gol, capace di strappare sugli avversari e di sfidare a tutto campo, appare difficile. Per i tifosi sarebbe praticamente impossibile da accettare, anche nel caso di un ritorno di Morata o di un colpo come Lukaku, perché la sensazione oggi è che Chiesa stia tornando ad essere se stesso e vederlo nella sua miglior versione è intrigante. Specialmente dopo tutte le difficoltà.