Nella precedente occasione aveva visto labattere la Lazio per 3 a 1; venerdì sera ha assistito al trionfo contro il Napoli. Darkosembra quasi essere un amuleto per la formazione bianconera, che "tifa" in virtù della presenza di quel Dusandi cui è l'agente. Stando a Tuttosport, nei giorni scorsi il serbo era appunto a Torino, per un blitz che potrebbe aver avuto un senso anche in chiave mercato. Non è un segreto, infatti, che alla Continassa si stia cercando la quadra per undi contratto che abbia sì lo scopo di legare ulteriormente il numero 9 alla Vecchia Signora, ma anche (e soprattutto) quello di ridurre il suo peso sul bilancio, abbassando magari a 8-9 milioni il suo ingaggio annuale e dunque l'ammortamento del cartellino.- Difficile, però, arrivare a una soluzione in tempi brevi, motivo per cui ad oggi non può essere esclusa l'ipotesi di una cessione in estate, dopo il tentato scambio con Romeludei mesi scorsi. Perché Dusan alla Juve sta bene e vorrebbe rimanerci, ma la situazione a livello economico va aggiustata quanto prima. Ristic lo sa, ecco perché il suo ritorno a Torino non va sottovalutato. Bolle qualcosa in pentola?