Il campo sta per tornare e non lo farà con una sfida qualunque, anzi... Domenica sera, infatti, allo Juventus Stadium andrà in scena Juventus-Inter, una sfida che ha il sapore di scudetto. Ma prima e dopo quella data c'è ancora spazio per parlare di mercato, perché la lotta al titolo passerà anche dalla sessione di gennaio, almeno per la Juve. I bianconeri vanno a caccia di rinforzi che restituiscano la qualità persa con le squalifiche di Fagioli e Pogba e guardano alle prossime sessioni con interesse. E tra Juve e Inter è conteso anche uno dei gioielli più interessanti del prossimo mercato: Kephren Thuram, fratello dell'attuale attaccante nerazzurro Marcus e figlio più piccolo dell'ex bandiera bianconera Lilian.- Dal Social Football Summit a Roma, Rafaela, agente del giocatore, ha citato il gioiellino francese classe 2001 spiegando nel dettaglio quella che è la situazione e "chiamando" i top club già in vista del mercato di gennaio: "Non vogliamo forzare situazioni che funzionano. Faccio un esempio: Khephren Thuram è pronto per una big, ma non so se il Nizza lo lascerà andare, è un giocatore importante per la sua squadra. Bisogna valutare". Un big di quel Nizza secondo in classifica a solo 1 punto dal Paris Saint Germain (primo) e con la miglior difesa del torneo per distacco (solo 4 reti subite in 12 gare). Equilibratore irrinunciabile, leader per intercetti e contrasti vinti, ma senza disdegnare folate offensive con il 90% di passaggi riusciti e oltre 15 occasioni create. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2025 e ha un ingaggio da poco più di 1,5 milioni annui, con il Nizza che chiede non meno di 40 milioni per lasciarlo partire. Il duello parte ora, prima ancora che in campo, sul mercato.