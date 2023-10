Come raccontato da Sportitalia, nella giornata di oggi tra le mura della Continassa é andato in scena un incontro tra la dirigenza bianconera e l'agente e intermediario, Giuseppe. Tra i calciatori seguiti dal procuratore c'è anche quel Federicoche sogna di vestire nuovamente la maglia della Juventus a partire da gennaio. Come raccontato, ad oggi la dirigenza della Juve non ha scartato l'idea di riaccoglierlo per sopperire all'emergenza a centrocampo.