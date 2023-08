Partiamo dalle certezze: ilha categoricamente escluso la possibilità di lasciar partire Domenico, mostrando ferma determinazione nel rigettare l'interesse della. Tuttavia, un fattore chiave da considerare è la volontà del giocatore stesso. Ora è importante ridurre il divario tra la richiesta del Sassuolo, fissata a 32 milioni di euro, e l'offerta bianconera che si ferma a 20 milioni di euro, oltre a bonus.La Juventus preferirebbe un prestito biennale con obbligo di riscatto, un modello già adottato due anni fa per l'acquisto di. L'evoluzione di questa trattativa dipenderà dalla capacità di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti coinvolte.Domenicomantiene la speranza di un trasferimento dalla Sassuolo alla Juventus. Moise Kean, che interessa al Fulham con una possibile offerta di 40 milioni di euro, potrebbe liberare spazio per Berardi. Allo stesso tempo, Alvarorappresenta un'alternativa valida per il capitano del Sassuolo. L'evoluzione di queste trattative potrebbe dipendere dalla dinamica del mercato e dalla volontà dei giocatori coinvolti.