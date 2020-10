Con il trasferimento dial, laperde (almeno per un anno) anche una delle sue "wags" più attive sui social, ovvero la sua fidanzata, che attraverso Instagram ha voluto esternare il proprio commiato. "Torino è stata la cornice perfetta della nostra storia; il bianco e nero i nostri colori - le parole della showgirl, da pochi giorni madre di Tommaso -.. Sento di dover dire grazie a tutti coloro che ci hanno fatto sentire il proprio affetto. Senza il nostalgico ricordo di ciò che è stato, ma con l'entusiasmo di scoprire ciò che sarà". A corredo, alcune foto dei due intenti a festeggiare tre dei cinque scudetti vinti da Rugani in bianconero. Ma che sia in campo o in tribuna, Michela in questi anni è stata una habitué dello Juventus Stadium, come testimonia la nostra