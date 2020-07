Manca sempre meno alla nascita del primogenito della coppia Daniele Rugani-Michela Persico. La giornalista e showgirl fidanzata del difensore della Juventus ha postato una foto in piscina in cui mette in bella mostra in pancione. Il bimbo nascerà ad agosto. ​"Pancina mia - ha scritto su Instagram la Persico - oggi mio nanetto si va di frutta, speriamo sia di tuo gradimento". L'annuncio della gravidanza da parte della fidanzata di Rugani era arrivato lo scorso marzo pochi giorni dopo che sia lei che il difensore bianconero fossero risultati positivi al tampone per coronavirus. Ora, per fortuna, stanno bene entrambi ed aspettano col sorriso il loro primo figlio.