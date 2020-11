Michela Persico, fidanzata del difensore del Rennes Daniele Rugani, ieri si è concessa alle domande dei suoi follower su Instagram. "Cosa mi manca di Torino? Tutti i miei amici, il giro di persone che mi ero costruita in questi anni, la nostra casa... ma tanto prima o poi comunque si torna!" ha dichiarato la donna, alludendo indirettamente alla situazione contrattuale del compagno, che è in prestito dalla Juve. "Rennes come città è veramente molto carina, a misura d'uomo, anche se non ho ancora potuto visitarla troppo - ha dichiarato la Persico -. Quando tornerò sullo schermo? Presto, ma per ora la priorità è la famiglia".



