Come racconta Gazzetta, l'addio a Calciopoli è sembrato un atto piùche di sostanza, legato a motivazioni giuridiche, ma che marca ancora una volta la voglia di discontinuità tra il vecchio e il nuovo corso: l’ex numero uno Andrea Agnelli aveva deciso di dare battaglia fino in fondo dal punto di vista giudiziario sul tricolore vinto sul campo e poi revocato alla Juventus. Il nuovo Cda scelto dal proprietario John Elkann, numero uno di Exor, la controllante del club, ha invece cambiato strategia, come peraltro si era già capito con l’uscita dalla Superlega e il patteggiamento con la Procura Federale per la manovra stipendi, chiudendo tutti i procedimenti pendenti che riguardano il club.