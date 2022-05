Come racconta Gazzetta, Dusan è uscito dal campo a testa bassa e dopo il fischio finale è arrivata anche qualche lacrima: appuntamento con la prima festa rimandato. Vlahovic era partito benissimo, segnando subito ma non è solo il peso della maglia - ha detto di lui a Mediaset il vicepresidente Pavel Nedved -. "A Firenze ha fatto tanti gol, ora ci può essere stanchezza fisica. Lui è presente, per come si allena è giusto che sia in campo in finale. Ha tanta voglia e siamo contenti di lui".