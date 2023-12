Juve, le ultime sul rinnovo di Bremer

Il noto giornalista e esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha diffuso un'indiscrezione attraverso il suo profilo ufficiale 'X' riguardante il futuro contrattuale del difensore della Juventus, Gleison. Romano ha confermato le voci di mercato riguardanti un imminente rinnovo contrattuale del giocatore con la squadra bianconera.Le parole del giornalista hanno gettato luce sulla situazione contrattuale di Bremer, svelando che il difensore brasiliano è prossimo a firmare un nuovo contratto a lungo termine con la Juventus. Secondo Romano, l'accordo è già stato raggiunto, e il contratto è pronto ad essere ufficialmente siglato. Nel dettaglio, si prevede un accordo quinquennale con un conseguente aumento di stipendio per il talentuoso centrale brasiliano.La notizia ha suscitato l'attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio, confermando che la Juventus sta consolidando la propria difesa attraverso un accordo a lungo termine con uno dei suoi giocatori chiave. La firma di Bremer, attesa nei prossimi giorni, segna un passo importante per l'assemblaggio della squadra bianconera e promette stabilità e continuità nel reparto difensivo per i prossimi anni. Con l'annuncio di Romano, l'affare sembra ormai concluso e pronto a essere formalizzato.