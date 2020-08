La pista che porta ad Alexandre Lacazette si sta lentamente scaldando. Partito come outsider tra i vari Milik e Raul Jimenez, l’attaccante francese ha riacquistato quotazioni dopo l’apertura sia del suo entourage che dell’Arsenal. Come riporta The Athletic, la formula con cui si sta incanalando l’operazione è lo scambio, e la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto una delle seguenti tre contropartite: Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Cristian Romero, giocatori ritenuti in uscita dal club.