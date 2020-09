È ripartito con un gol, come di consueto. Così Alexandre Lacazette ha cominciato questa nuova stagione, aprendo le danze al 3-0 del suo Arsenal contro il Fulham, alla prima giornata di Premier League. Di recente è stato accostato alla Juventus come possibile alternativa agli obiettivi prioritari (Suarez e Dzeko), ma proprio l’attaccante francese ha fatto chiarezza sul suo futuro ai microfoni di BT Sport: "Sono molto contento qui, solo la stampa dice il contrario. Voglio rimanere all'Arsenal per giocare e conquistare trofei”.