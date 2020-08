1









Alla fine? Lacazette. Una possibilità da non sottovalutare, né per la Juventus, né per gli addetti ai lavori. Il 29enne attaccante francese dell'Arsenal è pronto a sbaragliare la concorrenza per diventare il nuovo centravanti bianconero. I Gunners potrebbero liberarsi del transalpino, acquistato dal Lione appena un paio di stagioni fa. Lacazette in questa stagione ha realizzato 10 gol in 30 partite di Premier League, oltre a due marcature in cinque gare di Europa League. Ha esperienza e qualità, soprattutto è appetibile dal punto di vista economico. "E' un buon giocatore, bravo e sa far gol. Assomiglia un po' a Pablito Rossi...", le parole di Fabio Capello ieri sera a Sky Sport. Sembrano una benedizione.