Una chicca speciale dai canali social della. Il club ha condiviso un breve video che racconta il prima e il dopo del primo debutto da titolare di Kenannella squadra, arricchito da un gol straordinario. Inizialmente, la carica dei dirigenti nel vederlo entrare in campo, seguita dalla gioia festante negli spogliatoi dopo la partita. Questa panoramica offre uno sguardo emozionante dietro le quinte, evidenziando l'entusiasmo della squadra e il sostegno dei dirigenti per un giovane talento in ascesa. Un momento prezioso che sottolinea l'importanza di celebrare i successi e il talento emergente nella squadra bianconera.