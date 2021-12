Un miraggio. Un’immagine proiettata dal subconscio nel momento di maggiore difficoltà. Ma pur sempre un’immagine proiettata, nulla di concreto o afferrabile. Anzi, tutto il contrario.Domanda retorica, non lo sono. La squadra di Allegri è debole mentalmente, incapace di reagire ai gol avversari, non sa stare sul pezzo e si sgretola come un castello di sabbia alla prima mareggiata. Effimera, le poche volte che gioca bene, per poi scomparire nel vuoto cosmico. Rosa immatura? No, perché a mancare, spesso e volentieri, sono giocatori di spessore internazionale, che continuano a non dare un apporto convincente alla squadra.. Salvare il salvabile è arrivare in Europa, più che altro per una questione economica. Ma sembra difficile che quell’Europa possa essere rappresentata dalla coppa dalle grandi orecchie, torniamo al miraggio dell’introduzione. Che attrattività può avere, ad oggi, un club in piena crisi. Mercato? La situazione complessiva può avere un impatto anche su questo lato. In mezzo a tanta confusione, e altrettante delusioni, è difficile scorgere un progetto tecnico credibile, uno da sposare, se sei un calciatore in orbita bianconera, per il mercato.La Juventus è una squadra che non scende dall’altalena. Alti e bassi, senza mai trovare continuità, da anni.