Come detto più volte, il calcio d’estate va preso con le pinze; allo stesso tempo, però, è necessario non sottovalutare le indicazioni derivanti dalle prime amichevoli. Una, in particolare, appare particolarmente chiara: la Juventus ha un problema a sinistra. Per quel che riguarda la zona alta di campo, in attesa del rientro diha provatoche, però, ha dato risposte più convincenti da numero 9, e, adattato nel ruolo con alterne fortune.. L’esterno di proprietà dell’sembrava essere destinato al, ma negli ultimi giorni si sono intensificati nuovamente i contatti tra club bianconero e agente del calciatore, Alessandro Lucci. Il calciatore, da parte sua, gradirebbe la destinazione Torino, mentre gli inglesi sperano di chiudere la trattativa in 2 o 3 giorni. Nel frattempo, sullo sfondo rimane l’, ugualmente interessata al calciatore. L’idea di un controsorpasso ai nerazzurri, come successo con Bremer, è una suggestione che potrebbe realizzarsi nei prossimi giorni.