Mattia Perin resta la prima scelta per la porta del Genoa in vista della prossima stagione. Il club rossoblù ha l'intenzione di provare il tutto per tutto pur di riuscire ad affidargli nuovamente la porta dopo l'anno e mezzo di prestito in Liguria. Il giocatore è rientrato alla Juventus, ma malgrado il gradimento del giocatore, che preferirebbe una stagione da titolare al Grifone ad una da panchinaro in bianconero, l'operazione non è semplice né definita. Così la dirigenza genoana sonda piste alternative come Sirigu.