Come scrive Tuttosport,vuole andare a, nonostante sia stato sondato anche dal Wolverhampton. Il brasiliano apprezza lo stile di gioco di Vincenzo Italiano e lo ritiene ideale per valorizzare le sue caratteristiche. Un feeling ricambiato dal tecnico, che ha dato il suo ok all’acquisto preferendolo a Maxime Lopez (Sassuolo). Nelle prossime ore previsti ulteriori contatti tra Fiorentina e Juventus per provare a chiudere.