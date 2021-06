Cosa vuole fare Perin? Vorrebbe giocare. Ma la Juve è così aperta alla cessione, magari in prestito? No, nient'affatto. Secondo quanto riprotato da Gazzetta, sarebbe lo stesso Allegri a spingere per la permanenza del portiere alla Juventus, così da regalargli il ruolo di dodicesimo, di vice Szczesny. Attenzione però alla volontà del giocatore: perché Mattia vuole giocare per non perdere definitivamente il treno Nazionale. Tra un anno c'è il Mondiale: non ha voglia di passare una stagione in panchina.