Come ha annunciato lo stesso Massimilianoin conferenza stampa, domani contro ilsarà nuovamente lui a partire da titolare.sembra davvero convincere l'allenatore bianconero, che ancora una volta, dopo il match contro la, ha deciso di puntare su di lui - uno dei tanti under 24, classe 1999 per la precisione - invece che su. Una vera e propria scelta tecnica, dato che il brasiliano è regolarmente a disposizione della squadra e non pare avere particolari problemi fisici. La scelta, insomma, sembra giocarsi su un altro piano, quello della voglia, dell'impegno che Pellegrini ha sempre e comunque messo in campo, facendo la propria parte con i mezzi a disposizione, che forse non lo rendono un top player, ma certamente ne fanno un'arma in più per questaPossibile, anche perchè Alex Sandro, a differenza sua, convince sempre meno: poco vivace in zona offensiva, a volte "pericoloso" per i compagni in difesa, sembra non essere più intoccabile per il tecnico livornese, che, di giornata in giornata, è arrivato a preferirgli il 22enne romano, uno che a inizio stagione aveva addosso, di fatto, l'etichetta dell'outsider. Avanti i giovani...