Sui social la voce sta circolando indisturbata: ieri Dusanè stato a Madrid? Quello che sembra proprio essere l'attaccante dellaè stato immortalato in un video, realizzato da un tifoso dele già diventato virale, all'uscita da un albergo nella capitale spagnola, incappucciato e ben coperto; il ragazzo è poi salito a bordo di un'auto nera con i vetri oscurati,. Come noto il classe 2000 ha saltato gli impegni con la sua Nazionale per recuperare dall'infortunio e mettersi a disposizione per il big match di domenica contro il. Alla Continassa gli allenamenti riprendono oggi, ma intanto i tifosi bianconeri hanno il fiato sospeso: il timore è lo stesso che li ha già accompagnati per tutta l'estate, ovvero quello che il loro numero 9 possa seriamente finire nel mirino di una big come, appunto, il, che ha trovato in Judela sua nuova stella ma è comunque sempre alla ricerca di un "vero" bomber...