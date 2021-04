Obiettivo e imperativo della Juventus, centrare la Champions League. Europa League? Neanche se ne parla. È questo che spiega La Gazzetta dello Sport: “La Juve ha giocatori abituati a vincere che non vogliono neanche prendere in considerazione l’ipotesi di passare dallo scudetto all’Europa League. “Mi fido della squadra – ha detto Pirlo – sanno che non possiamo abbassare la guardia”. La testa, quella che è stata decisiva per vincere 9 titoli di fila, dovrà essere determinante anche per la Champions League”.