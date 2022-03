La vittoria della Juve contro la Fiorentina nel primo round della semifinale di Coppa Italia non salva Massimiliano Allegri dalle critiche. La prestazione generale della squadra bianconera, pur con tutte le attenuanti derivate dalle numerose assenze, non è stata di certo convincente, tanto che nel post partita lo stesso tecnico non ha esitato a fare pubblicamente i complimenti agli avversari per l'ottima gara disputata. Bene il successo di corto muso (e con una buona dose di fortuna sul finale), male tutto il resto, o quasi. Il lavoro da fare, insomma, non manca. Sfoglia la nostra gallery per leggere la "pioggia" di critiche all'allenatore toscano: