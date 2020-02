Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus rende note tutte le statistiche e i traguardi raggiunti grazie al successo di ieri contro la Fiorentina. La squadra guidata da Sarri sigla un record unico: prima nella storia della Serie A a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie. Un obiettivo storico, celebrato assieme a quello raggiunto da Cristiano Ronaldo. Infatti, il portoghese è il primo giocatore della Juventus a trovare il gol per nove presenze consecutive di Serie A da David Trezeguet nel dicembre 2005. Ed è per lui la terza volta in carriera, dopo il novembre 2014 e il maggio 2018. Quella di ieri è stata la 50ª partita in Serie A per CR7, mettendo lo zampino in 50 reti, grazie a 40 gol e 10 assist. Infine, Tra i giocatori che hanno esordito nell'era dei tre punti, Cristiano è quello che ha realizzato più reti nelle prime 50 presenze nella competizione (40).